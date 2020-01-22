Microsoft подарила пользователям Windows 7 «прощальный баг»

Пользователи Windows 7 столкнулись с неприятным багом, возникшим после финального обновления, полученного в день окончания поддержки операционной системы 14 января.

После установки обновления KB4534310 и перезагрузки на рабочем столе Windows 7 у многих пользователей пропадает изображение фона, он становится просто черным, свидетельствуют сообщения на Reddit.

Отмечается, что KB4534310 было выпущено Microsoft в качестве финального патча безопасности. Его удаление возвращает обои на место. При этом компания уже признала проблему, однако неясно, будет ли ее исправлять, так как официально поддержка Windows 7 завершена.

Специалисты выяснили, что ошибка заключена в работе настройки «Растянуть» — одного из вариантов отображения обоев рабочего стола. Оказалось, что этот вариант после обновления просто не работает, поэтому фон исчезает. Если выбрать другой вариант, изображение появится заново.