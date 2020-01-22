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Посуда IKEA оказалась токсичной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шведская компания IKEA отзывает свои дорожные пластиковые кружки Troligtvis, которые появились в продаже в октябре 2019 года.

Тесты показали, что кружки токсичны — в них превышен уровень дибутилфталата, что может привести к нарушениям в иммунной системе, говорится в официальном заявлении компании. Сами кружки производились в Индии.

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«IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка Troligtvis с надписью Made in India, немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата», — отмечается в сообщении.

Для обратного получения денег чек не потребуется. Пластиковые кружки выпускались с использованием трех цветов — розового, синего или бежевого. Токсичность кружек разного цвета одинакова.

IKEA много лет назад ввела запрет на использование фталатов в материалах товаров, которые контактируют с пищевыми продуктами, так как ряд специалистов считают эти химические соединения опасными для здоровья.

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saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

great_america

Заклевали россиян полностью. Не удивительно что население России сокращается.Похоже это все таки плановое...

brr7

Непотопляемая голикова))) сейчас ей поручат новую задачу, что бы и там она всё завалила))))

Uynachalnica

А взыскивать долги с тех кто зарплату не платит не судьба? Проще с безответных?