Посуда IKEA оказалась токсичной

Шведская компания IKEA отзывает свои дорожные пластиковые кружки Troligtvis, которые появились в продаже в октябре 2019 года.
Тесты показали, что кружки токсичны — в них превышен уровень
дибутилфталата, что может привести к нарушениям в иммунной системе, говорится в
официальном заявлении компании. Сами кружки производились в Индии.
«IKEA настоятельно рекомендует всем клиентам, у которых есть дорожная кружка Troligtvis с надписью Made in India, немедленно прекратить ее использование и вернуть товар в любой магазин IKEA для осуществления полного возврата», — отмечается в сообщении.
Для обратного получения денег чек не потребуется. Пластиковые кружки выпускались с использованием трех цветов — розового, синего или бежевого. Токсичность кружек разного цвета одинакова.
IKEA много лет назад ввела запрет на использование фталатов в материалах товаров, которые контактируют с пищевыми продуктами, так как ряд специалистов считают эти химические соединения опасными для здоровья.