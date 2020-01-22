Алтай принял у соседей эстафету по строительству СЭС

Крупнейшую в Сибири солнечную станцию мощностью 40 МВт открыли в Республике Алтай, завершив формирование кластера возобновляемой энергетики. Со следующего года новые станции начнут строить в соседнем Алтайском крае.

Новую станцию сегодня открыли в отдаленном Усть-Коксинском районе. Также в январе новая солнечная станция мощностью 10 МВт начала работать в Чемале. Действует еще одна новая солнечная станция в селе Иня Онгудайского района общей мощностью 25 МВт.

«Станция входит в десятку крупнейших в России. Для отдаленного района это очень важное событие, ведь станция позволит обеспечить надежность электроснабжения, забыть о дефиците мощностей для новых потребителей, позволит более успешно развивать бизнес в одном из самых красивых и уникальных районов республики, создаст новые рабочие места», – сказал на открытии губернатор Олег Хорохордин.

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Ранее «Хевел», выступающая инвестором проекта, построила и ввела в эксплуатацию в Республике Алтай две солнечные станции в Кош-Агаче мощностью по 5 МВт, станции в Усть-Кане и Онгудае также по 5 МВт каждая, Майминскую станцию мощностью 25 МВт.

Таким образом, установленная мощность солнечной генерации в Республике Алтай в 2020 году достигла 120 МВт. Компания завершила в регионе формирование кластера возобновляемой энергетики, над которым работала с 2014 года.

Теперь, как сообщил Sibnet.ru представитель компании «Хевел», строительство солнечных станций начнется в соседнем Алтайском крае.

«Группа компаний «Хевел» планирует построить в 2021 году 30 МВт солнечной генерации в Курьинском районе и 20 МВт в Славгородском, а в 2022 году – еще 20 МВт в Славгородском районе Алтайского края», – сказал собеседник.

Кроме того, прорабатываются другие возможные площадки для строительства солнечных электростанций суммарным объёмом до 20 МВт. Совокупный объем инвестиций в эти проекты может превысить 10 миллиардов рублей до конца 2022 года. Не исключается возможное расширение портфеля проектов.