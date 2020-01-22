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Квартиры площадью 10 квадратов выставили на продажу в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Квартиры площадью 10 квадратных метров нашли в Новосибирске и Иркутске, это самая маленькая жилплощадь в Сибири, сообщает сервис «Циан».

«Первое место достается десятиметровой студии из Новосибирска, оцененной в полмиллиона рублей. Лот значительно удален от центра города, что оказывает серьезное влияние на его стоимость. Кроме того, юридический статус недвижимости не позволяет оформить прописку, что также сказывается на ценообразовании», — говорится в сообщении.

Новосибирская мини-студия находится на улице Виталия Потылицына на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе. Квартира такой же площади, но на 300 тысяч дороже продается в Иркутске. 

Квартиры площадью меньше 15 квадратных метров нашли в Томской, Омской и Кемеровской области, в Алтайском, Красноярском краях и Хакасии. Также в рейтинг вошли Республика Алтай и Тува, там самые маленькие квартиры обладают площадью больше 20 квадратных метров, их стоимость выше — 2 и 1 миллиона рублей соответственно.

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-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Lava Lava

Я так понимаю это список будущих миллиардеров?