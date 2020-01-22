Квартиры площадью 10 квадратов выставили на продажу в Сибири

Квартиры площадью 10 квадратных метров нашли в Новосибирске и Иркутске, это самая маленькая жилплощадь в Сибири, сообщает сервис «Циан».

«Первое место достается десятиметровой студии из Новосибирска, оцененной в полмиллиона рублей. Лот значительно удален от центра города, что оказывает серьезное влияние на его стоимость. Кроме того, юридический статус недвижимости не позволяет оформить прописку, что также сказывается на ценообразовании», — говорится в сообщении.

Новосибирская мини-студия находится на улице Виталия Потылицына на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе. Квартира такой же площади, но на 300 тысяч дороже продается в Иркутске.

Квартиры площадью меньше 15 квадратных метров нашли в Томской, Омской и Кемеровской области, в Алтайском, Красноярском краях и Хакасии. Также в рейтинг вошли Республика Алтай и Тува, там самые маленькие квартиры обладают площадью больше 20 квадратных метров, их стоимость выше — 2 и 1 миллиона рублей соответственно.