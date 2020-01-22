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Туристы из Новосибирска проигнорировали новый вирус в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирские туристы не отказываются от путевок в Китай, несмотря на новый вирус, от которого умерло девять человек, сообщила Sibnet.ru директор туристического агентства «Африка» Наталья Куцевол.

Неизвестным вирусом в Китае было заражено более 300 человек. Затем было определено, что этой новый тип коронавируса. В Минздраве РФ заявили, что вспышка несет биологическую угрозу населению России. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Китайский вирус передается от человека к человеку.

«У нас никто не отказывается, не было вопросов, можно ли туда ехать. Мы это уже проходили с другими заболеваниями вроде птичьего гриппа. Из Новосибирска летают на остров Хайнань, бациллы находятся в отдаленной местности», — рассказала Куцевол.

По словам менеджера по бронированию компании «Экзотик турс» Юлии Шапиро, новосибирцы бронируют туры только на март, потому что сейчас Китайский Новый год, который длится весь февраль, на улицах много людей. Мартовскую бронь никто не отменяет. Такая же ситуация и в других турагентствах.

«Никто не боится этого короновируса. Когда был птичий грипп никто не боялся. Сейчас в Китай мало ездят, китайцы к нам ездят чаще. Им температуру измеряют на борту», — сказал представитель турбюро «Новосибирск» Андрей Бунташов.

Роспотребнадзор РФ разместил рекомендации для туристов, которые едут в КНР. Им предлагается не посещать рынки, зоопарки, использовать защитные маски, мыть руки почаще, при обращении к врачам в России сообщат о посещении Азии.

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-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Lava Lava

Я так понимаю это список будущих миллиардеров?