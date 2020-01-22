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Плитка из мусора появилась на тротуаре в центре столицы Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Участок пешеходной дороги в 20 квадратных метров в центре Улан-Удэ выложили плиткой из переработанных отходов из пластика. Новое покрытие уже прошло первый тест-драйв на морозоусточивость, сообщила замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева на своей странице во «ВКонтакте».

Заменить скользкую плитку в центре города решили в декабре 2019 года. В качестве эксперимента администрация города решила вымостить 20 квадратных метров тротуара плиткой, произведенной Республиканским центром переработчиков отходов. Это дорожное покрытие изготовлено из вторичных материалов — переработанного пластика.

Новая плитка обладает повышенной морозостойкостью, антискользящим покрытием и за счет плотной структуры, состоящей из песка и пластиковых отходов, является более износостойкой, сообщила пресс-служба администрации на странице в Facebook.

Замминистра природных ресурсов Бурятии протестировала новое дорожное покрытие и назвала эксперимент вполне удачным. В производстве плитки используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.



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-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Lava Lava

Я так понимаю это список будущих миллиардеров?