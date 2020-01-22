НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Россияне выбрали лучшего иностранного политика

Источник:
«Известия».
298 8
Фото: © пресс-служба прзидента Белоруссии

Жители России назвали президента Белоруссии Александра Лукашенко лучшим иностранным политиком, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Ранее с ним конкурировал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По словам Федорова, у россиян Лукашенко ассоциируется «не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей "белорусскими креветками "». «Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сказал глава ВЦИОМ в интервью «Известиям».

«Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране. Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает», — пояснил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль

«Раньше с ним Нурсултан Назарбаев, можно сказать, соперничал, но сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано», — добавил он.

Глава ВЦИОМ отметил, что есть и альтернативное мнение, что это «последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный». «Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает. Эта точка зрения, скорее, маргинальная», — уточнил Федоров.

Еще по теме
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Лавров предостерег НАТО от «игры в космосе»
Белый дом посчитал импичмент Трампа нарушением конституции
Вспышка нового вируса встревожила власти Китая
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Совет Федерации назначил нового генпрокурора
•
Россияне выбрали лучшего иностранного политика
•
США помогли России нарастить экспорт нефти
•
Мишустин назвал важнейшие задачи нового правительства
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтай принял у соседей эстафету по строительству СЭС
Сибирь 22.01.2020 17:19
Самые маленькие квартиры нашли в Сибири
Сибирь 22.01.2020 17:16
Задержан глава красноярского Пенсионного фонда за взятку в 13 млн руб.
Сибирь 22.01.2020 16:50
Туристы из Новосибирска проигнорировали новый вирус в Китае
Сибирь 22.01.2020 16:18
Самое популярное
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
26065
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
16088
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
6653
Кадырову предложили новую должность
4075
Обсуждение (8)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Совет Федерации назначил нового генпрокурора
•
Россияне выбрали лучшего иностранного политика
•
США помогли России нарастить экспорт нефти
•
Мишустин назвал важнейшие задачи нового правительства
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
Сибирь
•
Алтай принял у соседей эстафету по строительству СЭС
•
Самые маленькие квартиры нашли в Сибири
•
Задержан глава красноярского Пенсионного фонда за взятку в 13 млн руб.
•
Туристы из Новосибирска проигнорировали новый вирус в Китае
•
Плитка из мусора появилась на тротуаре в центре столицы Бурятии
•
Новосибирец выставил на продажу эксклюзивное фото Бузовой за 100 тыс.
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
86
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
50
Запад заподозрил Путина в попытке остаться навсегда
39
Капитализм разочаровал население планеты
37
Тимошенко заявила о скорой «ликвидации» Украины
35
Топ комментариев

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...

Lava Lava

Я так понимаю это список будущих миллиардеров?