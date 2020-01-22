Россияне выбрали лучшего иностранного политика

Жители России назвали президента Белоруссии Александра Лукашенко лучшим иностранным политиком, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Ранее с ним конкурировал глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По словам Федорова, у россиян Лукашенко ассоциируется «не с его нефтяной, газовой и торговой политикой, не с торговлей "белорусскими креветками "». «Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но» воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сказал глава ВЦИОМ в интервью «Известиям».

«Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране. Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется, чем в России, а нашей стране как раз жесткости не хватает», — пояснил Федоров.

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«Раньше с ним Нурсултан Назарбаев, можно сказать, соперничал, но сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко, но отношение к нему связано», — добавил он.

Глава ВЦИОМ отметил, что есть и альтернативное мнение, что это «последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века, абсолютно несовременный». «Но эта точка зрения больше распространена среди молодого поколения, а оно, как известно, у нас вообще меньше политикой интересуется, да и меньше о ней знает. Эта точка зрения, скорее, маргинальная», — уточнил Федоров.