Совет Федерации назначил нового генпрокурора

Совет Федерации проголосовал за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.

За кандидатуру Краснова проголосовали единогласно 163 сенатора. Ранее на пленарном заседании сенаторы также освободили от этой должности Юрия Чайку. Кандидатуру Краснова внес на рассмотрение Совфеда президент России Владимир Путин.

Ранее Краснов занимал должность замглавы Следственного комитета. В качестве следователя он вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова.

Юрий Чайка, занимавший пост генпрокурора 14 лет, станет полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.