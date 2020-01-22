США помогли России нарастить экспорт нефти своими санкциями, к таким выводам пришли эксперты Министерства экономического развития.

Чиновники проанализировали данные по внешней торговле России в 2019 году, передает РБК. Оказалось, что санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы способствовали увеличению физического экспорта российской сырой нефти.



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Так, экспорт нефти в Турцию за 11 месяцев прошедшего года вырос сразу в 4,5 раза из-за переориентации ряда турецких нефтеперерабатывающих производств на российское сырье после возобновления американских санкций в отношении Ирана.

После введения ограничительных мер против Венесуэлы поставки российской нефти в натуральном выражении в США выросли в три раза. В целом на США и Турцию пришлось около 5% российского нефтяного экспорта.