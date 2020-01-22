США предрекли исчезновение подводного флота России

Подводные силы Военно-морского флота России «вымрут» через десять лет, предсказали американские аналитики.

Подобный прогноз базируется на двух обстоятельствах — активном выходе из эксплуатации старых субмарин и недостаточном выпуске новых, пишет The National Interest. Считается, что эксплуатировать подлодки старше 35 лет опасно, они подлежат утилизации.



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Согласно подсчетам экспертов, уже к началу 2030-х годов российский флот может потерять все, кроме 12 своих самых современных подлодок. Даже если ВМФ удастся выполнить заявленные планы по введению в строй новых субмарин, их количество составит всего 28 единиц.

Сейчас подводный флот России насчитывает порядка 55 субмарин. При этом за последние шесть лет были списаны восемь атомных подводных лодок, штатная численность подводных кораблей постоянно падает.