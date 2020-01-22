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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США предрекли исчезновение подводного флота России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Подводные силы Военно-морского флота России «вымрут» через десять лет, предсказали американские аналитики.

Подобный прогноз базируется на двух обстоятельствах — активном выходе из эксплуатации старых субмарин и недостаточном выпуске новых, пишет The National Interest. Считается, что эксплуатировать подлодки старше 35 лет опасно, они подлежат утилизации.

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Согласно подсчетам экспертов, уже к началу 2030-х годов российский флот может потерять все, кроме 12 своих самых современных подлодок. Даже если ВМФ удастся выполнить заявленные планы по введению в строй новых субмарин, их количество составит всего 28 единиц.

Сейчас подводный флот России насчитывает порядка 55 субмарин. При этом за последние шесть лет были списаны восемь атомных подводных лодок, штатная численность подводных кораблей постоянно падает.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...