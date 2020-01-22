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Подросток «заминировал» лицей в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подросток сообщил о минировании образовательного учреждения в Здвинском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

О бомбе в одном из учебных заведений Здвинского района неизвестный сообщил в пятницу. На месте каких-либо опасных предметов обнаружено не было. Как уточнил Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области, это была не школа. В Здвинском районе есть только одно образовательное учреждение другого профиля — межрайонный аграрный лицей, в котором обучается около 140 студентов.

Сотрудники ФСБ и полиции нашли звонившего. Им оказался 17-летний житель Здвинского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Задержанный признался, что совершил звонок из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...