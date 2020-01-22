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Новосибирец выставил на продажу эксклюзивное фото Бузовой за 100 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский фотограф Сергей Тарасов выставил на продажу фотографию Ольги Бузовой, сделанную в Новосибирске, ценность фото придал автограф бывшего мужа телеведущей Дмитрия Тарасова, рассказал Sibnet.ru автор снимка.

Фотография Ольги Бузовой была сделана в 2013 году, когда знаменитость приезжала в Новосибирск. Тогда Тарасов сделал несколько удачных снимков, один из которых Бузова опубликовала на аватарке в социальной сети ВКонтакте.

Фото: © Сергей Тарасов

В 2015 году в Новосибирске побывал футболист Дмитрий Тарасов, на тот момент он еще состоял в браке с Бузовой. Спортсмен оставил свой автограф на фотографии возлюбленной. Спустя пять лет, когда снимок с автографом уже стал в какой-то степени раритетным, Сергей Тарасов решил его продать за 100 тысяч рублей.

«С того ракурса, с которого я ее фотографировал, ее никто не фотографировал, плюс моя фотография ей понравилась, и она ее разместила у себя на странице, ну, и второй момент, что расписалась даже не она, а Тарасов… То есть второй такой фотографии не существует вообще», — сказал автор кадра.

По словам фотографа, карточкой уже заинтересовался один покупатель. Но он просит снизить цену до 10 тысяч рублей. Автор снимка не согласен с таким ценником, его цель — создать прецедент о продаже фото Бузовой за большие деньги.

«Я уже подумываю поднять цену до каких-то нереальных размеров. Понятно, что все это бред и сумасшествие, и прикол, не более того», — сказал Сергей Тарасов.

Фото: © Сергей Тарасов





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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...