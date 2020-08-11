Как победить волнение перед собеседованием и выступлением

Волнение не только выдает в человеке неуверенность, но и заставляет говорить и делать нелепости. В итоге провал собеседования или позор на выступлении перед аудиторией. Эксперты рассказали, что делать, если не можешь взять себя в руки, и посоветовали простые упражнения для избавления от красного лица и потеющих ладошек.

«Мы несем глубинный страх одиночества от далеких предков, для которых остаться одному означает смерть. Выгнала община из пещеры, и все! В одиночестве не справиться ни с холодом, ни с диким зверем. То есть в бессознательном за волнением перед выступлением или собеседованием кроется страх смерти. Доберитесь до этого парадоксального момента в своей голове, когда начнете потеть при входе в кабинет директора. Вряд ли вы умрете там», — сказала психолог Инна Глуз-Широкова.

Причина волнения может быть связана с низкой уверенностью в себе. И главное — страхом перед возможным провалом.

«Первые уроки жизни мы получаем еще малышами. И поэтому... страх становится привычкой и мешает добиваться успеха. Например, когда от вас в детстве много требуют, но мало хвалят за достижения, в основном акцентируя ошибки, формируется глубинная неуверенность в себе», — пояснил гендиректор Центра научной психологии «Технологии Идеала» Павел Хорошутин.

Даже если ребенок знает, что стихотворение выучено на отлично, в голове укрепляется установка, что его осудят, раскритикуют или накажут. Также возникает боязнь «подать голос» — если в детстве мнение человека не бралось в расчет.

Как не волноваться на публике

«Если нужно выступать перед публикой, а у вас дрожь в коленях, подготовьтесь. Будьте как рыба в воде, отрепетируйте речь, с выражением, чувством, расстановкой акцентов. Пусть ваше выступление будет интересным, а не монотонным. Это снизит риск, что аудитория заскучает, а вы впадете в панику», — уверен Хорошутин.

Выступающему надо обязательно улыбаться, даже через силу. Ученые считают, что физический механизм улыбки — это поведенческий паттерн, который напрямую связан с воспоминаниями о приятных событиях, а потому способен вызывать выработку дофамина и серотонина. Это значит, что улыбка поможет победить волнение. Кроме того, расположит аудиторию к оратору, что несомненно придаст ему уверенности.

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От волнения перед выступлением спасут и знакомые люди в первых рядах, для которых можно начать произносить речь. А когда напряжение спадет, переключиться на всех.

«Если такой возможности нет, сфокусируйте взгляд на максимально приятном или нейтральном объекте, и постепенно знакомьтесь со всей аудиторией», — посоветовал эксперт.

Еще один вариант: техника расслабления с помощью дыхания. Нужно занять удобное положение, закрыть глаза, представить, как будут аплодировать и вдохнуть. На вдохе посчитать до пяти, выдохнуть. Повторять в течение пяти минут.

Можно попробовать методику из китайской медицины. «Указательным и средним пальцами легонько, но уверенно начните постукивать по точкам. Середина лба, висок, середина нижнего века, под носом, середина подбородка, середина ключицы. Простукиваем до облегчения симптомов волнения. Данная техника пришла из китайской медицины и связана с аккупунктурными точками человека», — порекомендовала методику Глуз-Широкова.

Снять волнение перед собеседованием

Эксперты советуют подготовится к собственным ошибкам, то есть согласиться с тем, что они возможны. HR-специалисты могут специально задавать вопросы с подвохом, или те, на которые нет ответа, проверяя логику и эрудицию. И ошибки допустимы на самом деле. Главное, после неточного или неверного ответа не стушеваться, а продолжить улыбаться и общаться на позитиве, пусть даже механически.

«Подготовьтесь, изучите информацию о компании, специфику деятельности, отзывы сотрудников и клиентов. Чем больше вы будете знать о месте куда идете, тем меньше будете его бояться. Обязательно соблюдайте дресс-код, будьте опрятны и хорошо выспитесь. Это убережет вас от оценивающих взглядов и не заставит нервничать по дополнительным поводам», — сказал Хорошутин.

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Он также предложил перед собеседованием прогуляться, сходить на фитнес или потанцевать, так как физическая активность помогает выработать нейромедиаторы, отвечающие за снижение уровня напряжения, а также заряжает позитивом.

«Вообразите, что вам отказали. Опишите (для себя) заранее перспективы, что это возможность получить другую должность. Что на этом ваши поиски не закончены. Постройте в голове план Б. Тогда отказ будет казаться не таким пугающим», — посоветовал эксперт.

Также он порекомендовал взять с собой воду и во время накала тревоги сделать паузу и попить. В этот момент можно подумать о чем-то хорошем.

Не разволноваться перед шефом

Трепет перед начальством, помимо боязни отказа, критики и осуждения, это еще и страх авторитета. Такой страх обычно формируется в детстве, в возрасте от трех до семи лет — как результат негативного опыта общения с родителями или учителями. Его тяжело преодолеть без помощи психолога, но можно попробовать — начав с простых упражнений.

Например, представить в мельчайших и позитивных подробностях, как сложится диалог с начальником, например, как он согласится поднять зарплату. С этой эмоцией и нужно заходить в кабинет. Гораздо больше шансов получить прибавку, если нести радость, а не печаль.

Кроме того, стоит заранее подготовить аргументированную позицию, чтобы звучать убедительно.

«Напишите дома письмо и выскажите все, что думаете о начальстве, посмейтесь над этим и выбросите. Это отличный прием для сброса напряжения. Посмотрите со стороны, насколько реален ваш страх. Боится ли кто-то еще в коллективе начальника? Вспомните как часто он позволял поведение, вызывающее такие эмоции?», — сказал Хорошутин.

Ну а если таких бояк несколько, с десяток или больше, то дело уже не в детском страхе. Стоит подумать, нужна ли эта компания вообще, заключил собеседник.