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Бездомные в Бурятии заживо сгорели в колодце

Источник:
Sibnet.ru
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Двое мужчин и две женщины в Бурятии без определенного места жительства заживо сгорели в колодце, где обустроили себе ночлежку, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг утром прохожие на улице Геологической в Улан-Удэ увидели, что один из колодцев дымится, и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС во время тушения пожара обнаружили в колодце тела двух мужчин и двух женщин.

По данным следствия, покойные граждане являлись бездомными, а в тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку. Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.

СУ СК России Бурятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

saigak

Одно по одному...толку распустили? те тоже самое говорили...подьем экономики бла бла...благосостояние...