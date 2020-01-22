Бездомные в Бурятии заживо сгорели в колодце

Двое мужчин и две женщины в Бурятии без определенного места жительства заживо сгорели в колодце, где обустроили себе ночлежку, сообщило региональное СУ СК России.

В четверг утром прохожие на улице Геологической в Улан-Удэ увидели, что один из колодцев дымится, и вызвали пожарных. Прибывшие сотрудники МЧС во время тушения пожара обнаружили в колодце тела двух мужчин и двух женщин.

По данным следствия, покойные граждане являлись бездомными, а в тепловом коллекторе, через который проходят трубы теплотрассы, они обустроили ночлежку. Не исключено, что причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем при курении, использовании горелок для приготовления пищи или для освещения помещения. Внутри колодец был захламлен различными горючими предметами одежды и быта.

СУ СК России Бурятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).