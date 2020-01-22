Глава Хакасии поборется с «драконами»

Хакасии нужно отказаться от установок сухого обогащения угля — «драконов», чтобы сделать воздух в регионе чище, сообщил на странице в Instagram глава Республики Валентин Коновалов.

«Считаю, что необходимо запретить использование так называемых «драконов» (установок сухого обогащения угля) на территории Хакасии. Как и большинство жителей Хакасии, обеспокоен экологическими проблемами, которые обостряются каждую зиму из-за расположения большей части региона на территории Хакасско-Минусинской котловины», — написал Коновалов. По его словам, органы, занимающиеся надзором в этой сфере, должны решать задачу по защите экологии республики.

Проблему «драконов» глава Хакасии обсудил на заседании рабочей группы по экологии. Одним из решений проблемы он назвал введение режима «черного неба», как в Красноярском крае, когда предприятия обязаны снизить выброс вредных веществ до тех пор пока не изменится погода, способствующая накоплению смога.

