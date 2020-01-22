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Медведев после отставки отписался от правительства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Экс-премьер Дмитрий Медведев после ухода с должности отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram, это была единственная страница, на которую он был подписан.

Медведев сейчас не подписан ни на один аккаунт. Ранее он следил только за официальной страницей правительства России government_rf. Первыми на изменения в Instagram экс-премьера обратили внимание «Открытые медиа».

Медведев завел Instagram в 2012 году после того, как возглавил правительство России. Сейчас у него 2,6 миллиона подписчиков. Последний пост опубликован 7 января, в нем политик поздравляет с Рождеством.

Отставка правительства произошла 15 января, сразу же после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Для Медведева был введен пост заместителя председателя Совета безопасности.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...