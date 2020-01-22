Медведев после отставки отписался от правительства

Экс-премьер Дмитрий Медведев после ухода с должности отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram, это была единственная страница, на которую он был подписан.

Медведев сейчас не подписан ни на один аккаунт. Ранее он следил только за официальной страницей правительства России government_rf. Первыми на изменения в Instagram экс-премьера обратили внимание «Открытые медиа».

Медведев завел Instagram в 2012 году после того, как возглавил правительство России. Сейчас у него 2,6 миллиона подписчиков. Последний пост опубликован 7 января, в нем политик поздравляет с Рождеством.

Отставка правительства произошла 15 января, сразу же после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Для Медведева был введен пост заместителя председателя Совета безопасности.