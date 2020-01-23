Фильм дня: «Репортерша»

Американская комедия, плавно перетекающая в военную драму, рассказывает о работе журналистки в качестве репортёра в Афганистане и Пакистане.

Фильм «Репортерша» или «Павильон смеха» рассказывает историю, основанную на реальных событиях. В 2003 году нью-йоркский телевизионный журналист Ким Бейкер соглашается взять короткое задание в качестве военного корреспондента в Афганистане. Там она знакомится с корреспондентом BBC News Таней Вандерпол и шотландским фотографом Иэном МакКелпи, с которым у неё складываются дружеские отношения. В работе Ким помогает афганский посредник Фахим, который консультирует её по вопросам возможных угроз.

Достоинств у киноленты немало, в первую очередь это актерский состав. Главную роль сыграла Тина Фей, а ее партнёрами по кадру стали Марго Робби, Мартин Фриман, Альфред Молино и Билли Боб Торнтон.

В фильме успешно соединены два жанра — небанальная романтическая комедия и военная драма, на протяжении всей ленты зрителя ждет качественный юмор и острые напряженные моменты, заставляющие искренне переживать за героев.

Насыщенный сюжет не позволит заскучать. Вместе с историей Ким Бейкер, зрителям покажут о непростых взаимоотношениях США и Афганистана, а также в картине прозвучат язвительные реплики о вводе советских войск в Афганистан, говорящих о взгляде американцев на нашу историю.