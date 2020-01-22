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Онищенко заявил об угрозе китайского вируса для россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что празднование Нового года в Китае повышает риск распространения коронавируса в России.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По состоянию на 18.00 мск 21 января, в КНР зарегистрировано 319 случаев заражения, шесть человек скончались.

По словам парламентария, складывается серьезная ситуация. «25 января Китай начнет праздновать свой Новый год, праздник продлится до 1 февраля. И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону – возможен рост, потому что все перемешаются. Это касается и России, потому что на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают у нас: они все уедут туда, а потом приедут назад», — приводит РИА Новости слова Онищенко.

В Минздраве заявили, что вспышка нового коронавируса несет биологическую угрозу населению России. Вирус уже распространился за пределы КНР, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Китайские власти официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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Создание в России вакцины от китайского коронавируса займет минимум полгода и потребует значительных средств, заявил замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.

«Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга», — сказал Шипулин.

Средства потребуются значительные, но их необходимо выделить. «Это должна быть одна из самых приоритетных тем. Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан. Но если вирус проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением», — добавил Шипулин.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...