Элтон Джон выпустит альбом из записанных в СССР песен

Премьера альбома Элтона Джона «Жизнь в Москве» состоится 24 января, пластинка будет состоять из композиций, записанных во время гастрольного тура в СССР в 1979 году, сообщается на официальном сайте музыканта.

«Это был один из самых запоминающихся и счастливых туров, в которых я был. Последнее шоу было, наверное, одним из лучших концертов, которые я когда-либо давал в своей жизни», — вспоминает Элтон Джон о выступлении в Москве.

В альбом войдут композиции, исполненные на московском концерте с ударником Рэем Купером. Среди них основные хиты Джона, в том числе «Daniel», «Candle in the Wind», «Skyline Pigeon» и «Take Me to the Pilot». Пластинка с оригинальным названием «Live From Moscow» выйдет на стриминговых сервисах, на CD и двойном виниле 24 января 2020 года.