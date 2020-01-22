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Сибирские регионы попали в десятку с худшим управлением

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирская область, республики Алтай, Бурятия и Хакасия попали в десятку регионов страны с худшим управлением в 2019 году, сообщается в рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Новосибирская область впервые попала в последнюю десятку. Республики Алтай, Бурятия и Хакасия были «в хвосте» и в 2018 году. В целом эффективность управления регионами в 2019 году снизилась, говорится в ежегодном рейтинге АПЭК, которое цитирует газета «Ведомости».

По сравнению с 2018 годом, средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 — это худший результат за весь период наблюдений. Показатели стали ниже в 53 из 85 субъектов Федерации. Эта тенденция не имеет «катастрофического характера», но отражает проблемы, возникшие в системе регионального управления после выборов президента — 2018.

У федерального центра стало возникать много претензий по поводу реализации в регионах национальных проектов и майского указа президента, а также реформ в социальной, экологической и других сферах. А в самом губернаторском корпусе усилилось расслоение между «успешными управленцами, решающими и традиционно закреплённые за регионами, и специально поставленные центром задачи», и руководителями, которые «отстали от времени».

«Очевидны претензии центра в связи с реализацией нацпроектов. Заметно и снижение активности внутриполитического блока региональной власти после президентской кампании», — сказал гендиректор АПЭКа Дмитрий Орлов.


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