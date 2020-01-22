Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за проблемных подушек безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзовет 3,4 миллиона своих автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности.

В автомобилях установлен электронный блок управления, который не имеет достаточной защиты от электрических помех: если они возникнут при авариях, то приведут к неправильной работе подушек безопасности, говорится в заявлении компании.

Больше всего отзываемых автомобилей находятся в США — 2,9 миллиона штук. Это модели Corolla (2011-2019 годов выпуска), Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) и Avalon Hybrid (2013-2018).

Специалисты в автосервисах Toyota будут устанавливать специальную защиту от помех.