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Сенатор от Бурятии высказался о «приватизации» названия «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © фото со страницы Вячеслава Наговицына в Facebook

Эксклюзивные права на использование слова «Байкал» в названии товара, зарегистрированные компанией с Багамских островов, создадут проблемы для предпринимателей Бурятии. Это вызывает опасения, написал на своей странице в Facebook сенатор и экс-глава республики Вячеслав Наговицын.

В январе депутат Госдумы Николай Будуев заявил на своем канале в YouTube, что компания «Байкалси кампани», чьи учредители зарегистрированы на Багамских островах, оформила исключительное права на место происхождения товара (НМПТ). Согласно документам, называться «водой природной питьевой «Байкал» глубинной» может только жидкость, добытая на глубине 400 метров от поверхности и от 200 метров от дна озера.

Но основная проблема в том, что компания получила исключительное право на наименование места происхождения товара. И другие производители не могут использовать слово «Байкал» без разрешения правообладателя. Первый предприниматель из Бурятии уже столкнулся с запретом регистрировать товарный знак «Лесная фабрика. С Байкала с любовью».

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«Высказаны, считаю, обоснованные опасения о том, что наши производители могут быть ограничены в своих действиях, причем не только в названии воды. Причина в том, что в конце 2019 года Роспатент зарегистрировал НМПТ "Вода природная питьевая "Байкал" глубинная" за одной из компаний», — подтвердил Наговицын.

Сенатор сообщил, что проблему обсуждали в Москве с участием руководства республики на заседании рабочей группы при Роспатенте. Главная цель, по мнению экс-главы республики, — не допустить создания искусственных административных барьеров для местных промышленников, которые по праву должны использовать упоминание священного моря при выпуске продукции.

«В то же время нельзя допустить, чтобы, например, байкальской водой называли воду, которая никакого отношения к нашему региону не имеет», — резюмировал Наговицын.

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