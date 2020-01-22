СКИФ оказался под угрозой срыва из-за задержки денег

Задержка выделения федеральных средств может привести к срыву сроков сдачи «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ), который будет применяться для расшифровки биополимеров и изучения поведения вирусов, сообщил на заседании президиума РАН первый зампред СО РАН Павел Логачев.

В 2023 году должны построить источник синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ и одну станцию, а в 2024 году — шесть станций. Затем будет принято решение о создании еще 24 станций.

СКИФ уникален тем, что по характеристикам, в частности, параметрам ускоренного пучка электронов, порождающего синхротронное излучение, приближается к установкам четвертого поколения. Во всем мире работающих источников четвертого поколения пока нет, действующие установки третьего поколения модернизируются до четвертого.

«Самым жестким фактором является срок — 31 декабря 2023 года, осталось менее 4 лет, и эта машина должна быть лучшей в мире по параметрам. Я заявляю, что мы можем сделать это в срок, но... если мы будем от 31 декабря 2023 года развертывать финансирование, то точка невозврата приходится на март 2020 года, и мы должны начать производство оборудования по нашему плану. И мы уже давно, уже полгода как готовы начать производство элементов, однако это серьезный объем, нам нужно государственное бюджетное финансирование», — цитирует Логачева ТАСС.

По его словам, Институт ядерной физики СО РАН разработал документацию на почти половину необходимого оборудования, и готов производить его, но объемы работ настолько велики, что институт не может выполнить их заранее за свой счет.

На вопрос президента РАН Александра Сергеева Логачев ответил, что до настоящего времени федеральных средств на это СО РАН не получило. Для получения финансирования необходимо получить распоряжение правительства, в котором будет указан заказчик проекта, генподрядчик, проектировщик и генеральный конструктор.

«Подготовка этого распоряжения идет, но тянуть с ним нельзя, в марте у нас дедлайн», — сказал Логачев. Он попросил поддержки у руководства Академии наук для ускорения этого процесса. Александр Сергеев отметил, что президиум Академии наук подготовит по данному факту обращение в федеральные органы власти.

«Ситуация тревожная, и такая нерасторопность может привести к срыву», — сказал Сергеев.