Российские фигуристы начали борьбу за золото на чемпионате Европы

Российские фигуристы в среду вступают в борьбу за медали на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Сборная претендует на три золота.

Соревновательная часть европейского чемпионата пройдет с 22 по 25 января. Сборная России представлена на турнире максимальным количеством участников — по три в каждой дисциплине.

В женском одиночном катании выступят ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная. Скорее всего, россиянки займут весь пьедестал — вопрос только в том, как они поменяются местами. Если Трусова сможет выполнить все пять заявленных в произвольной программе прыжков, она будет недостижима для подруг.

Золото в мужском одиночном катании вполне могут завоевать действующий чемпион России Дмитрий Алиев или серебряный призер прошлого ЧЕ Александр Самарин. Третий участник от страны — Артур Даниелян.

В парном катании тоже прогнозируется соперничество за высшую награду среди российских пар — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой/Владимира Морозова. Также выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александре Степанова/Иван Букин претендуют на серебро и бронзу чемпионата. Золото пока недосягаемо из-за французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые продолжают переписывать мировые рекорды. Третьей российской парой будут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Когда и где смотреть

22 января, среда

13:30* Мужчины, короткая программа

21:15 Пары, короткая программа

23 января, четверг

14:00 Танцы на льду, ритм-танец

20:30 Мужчины, произвольная программа

24 января, пятница

13:30 Женщины, короткая программа

21:00 Пары, произвольная программа

25 января, суббота

15:25 Танцы на льду, произвольный танец

20:30 Женщины, произвольная программа

26 января, воскресенье

16:30 Показательные выступления

* — время московское

Прямые трансляции прокатов покажет Первый канал на своем сайте.