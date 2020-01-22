Российские фигуристы начали борьбу за золото на чемпионате Европы

Российские фигуристы в среду вступают в борьбу за медали на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Сборная претендует на три золота.
Соревновательная часть европейского чемпионата пройдет с 22 по 25 января. Сборная России представлена на турнире максимальным количеством участников — по три в каждой дисциплине.
В женском одиночном катании выступят ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная. Скорее всего, россиянки займут весь пьедестал — вопрос только в том, как они поменяются местами. Если Трусова сможет выполнить все пять заявленных в произвольной программе прыжков, она будет недостижима для подруг.
Золото в мужском одиночном катании вполне могут завоевать действующий чемпион России Дмитрий Алиев или серебряный призер прошлого ЧЕ Александр Самарин. Третий участник от страны — Артур Даниелян.
В парном катании тоже прогнозируется соперничество за высшую награду среди российских пар — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой/Владимира Морозова. Также выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александре Степанова/Иван Букин претендуют на серебро и бронзу чемпионата. Золото пока недосягаемо из-за французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые продолжают переписывать мировые рекорды. Третьей российской парой будут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Когда и где смотреть
22 января, среда
13:30* Мужчины, короткая программа
21:15 Пары, короткая программа
23 января, четверг
14:00 Танцы на льду, ритм-танец
20:30 Мужчины, произвольная программа
24 января, пятница
13:30 Женщины, короткая программа
21:00 Пары, произвольная программа
25 января, суббота
15:25 Танцы на льду, произвольный танец
20:30 Женщины, произвольная программа
26 января, воскресенье
16:30 Показательные выступления
* — время московское
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