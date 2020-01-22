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Российские фигуристы начали борьбу за золото на чемпионате Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация фигурного катания на коньках России

Российские фигуристы в среду вступают в борьбу за медали на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Сборная претендует на три золота.

Соревновательная часть европейского чемпионата пройдет с 22 по 25 января. Сборная России представлена на турнире максимальным количеством участников — по три в каждой дисциплине.

В женском одиночном катании выступят ученицы Этери Тутберидзе Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная. Скорее всего, россиянки займут весь пьедестал — вопрос только в том, как они поменяются местами. Если Трусова сможет выполнить все пять заявленных в произвольной программе прыжков, она будет недостижима для подруг.

Золото в мужском одиночном катании вполне могут завоевать действующий чемпион России Дмитрий Алиев или серебряный призер прошлого ЧЕ Александр Самарин. Третий участник от страны — Артур Даниелян.

В парном катании тоже прогнозируется соперничество за высшую награду среди российских пар — Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой/Владимира Морозова. Также выступят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александре Степанова/Иван Букин претендуют на серебро и бронзу чемпионата. Золото пока недосягаемо из-за французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, которые продолжают переписывать мировые рекорды. Третьей российской парой будут Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. 

Когда и где смотреть

22 января, среда

13:30* Мужчины, короткая программа

21:15 Пары, короткая программа

23 января, четверг

14:00 Танцы на льду, ритм-танец

20:30 Мужчины, произвольная программа

24 января, пятница

13:30 Женщины, короткая программа

21:00 Пары, произвольная программа

25 января, суббота

15:25 Танцы на льду, произвольный танец

20:30 Женщины, произвольная программа

26 января, воскресенье

16:30 Показательные выступления

* — время московское

Прямые трансляции прокатов покажет Первый канал на своем сайте.

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HAAN27

Я уж подумал что Дима пчёлок будет разводить.

-Керя-

Поставили на должность зам по (нефиг) делать...

aleks.flow

какая-то безысходность в стране ....

Partpa103

И кого вы хотели этим удивить?? Не было даже малейшего сомнения в том, что бордель и девки останутся...

GammiPluh

Если не брать во внимание что он находится при исполнении ни чего тут такого нет, каждый раз заливаю...