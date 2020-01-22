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Российский фильм «Кома» продали за рубеж

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фантастический боевик «Кома» с Риналем Мухаметовым и Любовью Аксеновой в главных ролях продали в 24 страны, в США, Германии и Юго-Восточной Азии фильмы выйдут в прокат в ближайшие полгода, сообщает пресс-служба коммуникационной группы «Планета Информ».

«Комой» заинтересовались такие страны как Великобритания, Китай, Италия, Испания, Франция и другие. Всего предпродажи картины состоялись в 24 странах. Ближайшие показ российского боевика пройдет в Германии, с 7 февраля фильм стартует в кинотеатрах на немецком и русском языках на 100 экранах.

«Кома была очень ожидаемым фильмом среди наших международных партнеров. Производство картины затянулось из-за сложностей воплощения задуманного на экране, и теперь, когда картина готова, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентная для российского рынка работа с оригинальным концептом в основе», —сказала директор международного департамента «Планета Информ» Анастасия Баньковская.

Фильм «Кома» рассказывает о талантливом архитекторе, который в реальной жизни попадает в кому. Он приходит в себя в странном мире своего длительно сна, где встречается с такими же людьми, которые живут в выдуманном мире. Все обитатели комы имеют суперспособности, а главному герою предстоит выяснить, зачем он там и нужно ли ему вернуться в реальность.



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