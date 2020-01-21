Лавров предостерег НАТО от «игры в космосе»

НАТО затевает опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на новые среды — космическую и киберпространство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«НАТО затевает весьма опасную игру по распространению своей оперативной деятельности на две новые среды — космическую и киберпространство», — сказал Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам.



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Глава МИД отметил, что новая линия альянса оправдывается попыткой внедрить в мировой обиход концепцию миропорядка, основанного на подмене сформированной после Второй мировой войны международно-правовой архитектуры, в центре которой ООН.

Осенью 2019 года страны НАТО признали космос своей «новой оперативной сферой», при этом генсек альянса Йенс Столтенберг уточнил, что организация «не планирует размещать оружие в космосе», однако будет учитывать, что эта сфера влияет на оборону и безопасность.

Самая известная программа размещения оружия в космосе — Стратегическая оборонная инициатива, объявленная президентом США Рональдом Рейганом в марте 1983 года. Она предусматривала размещение на орбите элементов системы ПРО.