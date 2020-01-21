Ученые нашли неожиданную причину инфарктов

Встречающиеся в загрязненном воздухе мельчайшие частицы грязи могут спровоцировать инфаркт миокарда, выяснили немецкие ученые.

Частицы, основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы, легко проникают в кровь и буквально за несколько часов могут вызывать серьезные проблемы с сердцем, пишет MedicalXpress.



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«Мельчайшие частицы загрязненного воздуха могут оказывать влияние на развитие серьезного заболевания сердца. Это особенно актуально в течение первых нескольких часов», — заявил один из авторов исследования, доцент Йельского университета Каи Чен.

Отмечается, что повышенные уровни мелких частиц в городах должны вызывать беспокойство с точки зрения общественного здравоохранения. Ранее считалось, что такая грязь оказывает вредное воздействие в основном на легкие человека.