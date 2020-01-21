Путин предложил Чайке должность полпреда

Экс-генпрокурору Юрию Чайке предложили стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Формально указ о назначении еще не подписан, уточнил пресс-секретарь главы государства. Накануне стало известно, что Чайку освободили от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.



Чайка занимал должность генпрокурора с 2006 года. На пост руководителя Генпрокуратуры РФ президент Владимир Путин внес кандидатуру 44-летнего замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Во вторник в Кремле Путин провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Красновым. В частности, глава государства поблагодарил Чайку за работу на посту генпрокурора, выразив надежду, что лучший опыт будет востребован новым главой ведомства.