Российский флот получит десантные вертолетоносцы

Универсальные десантные вертолетоносцы заложат на российских верфях к 9 мая, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн», — сказал адмирал, уточнив при этом, что корабли имеют лучшие мореходные качества и конструкцию по сравнению с «Мистралями».



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Изначально контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» был заключен между французской компанией DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль под названием «Владивосток», должны были передать флоту осенью 2014 года.

Из-за событий на Украине сделка была заморожена — президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта из-за санкций против Москвы. Париж выплатил неустойку в размере 1 миллиарда евро, построенные «Мистрали» в итоге были проданы Египту.