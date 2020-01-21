Госдума ввела новую должность для Медведева

Госдума приняла в первом чтении во вторник законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.

Ввести новую должность предложил президент РФ Владимир Путин, который решил назначить на нее Дмитрия Медведева, ушедшего в отставку с поста премьер-министра. Сразу после этого глава государства внес в Госдуму соответствующий закон.

Согласно документу, заместитель председателя Совета Безопасности назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, полномочия зампреда Совбеза также определяются президентом.

Также зампред Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В документе отмечается, что членом Совбеза может быть только гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.