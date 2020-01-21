Туристы нашли интересные авторские туры на Алтае и Байкале

Достопримечательности Республики Алтай и Алтайского края, а также озеро Байкал вошли в число самых популярных маршрутов и направлений России для авторских туров, путешествий и экскурсий в 2020 году.

Рейтинг составил туристический портал ТурСтат. Уточняется, что авторский тур — это тур и путешествие с трэвел-экспертом в небольшой группе от пяти до 10-15 человек. Этот вид отдыха становится все более популярным. Авторские туры в России выбирают более одного миллиона человек в год.

За авторский тур туристы платят от 60 до 100 тысяч рублей на двоих на неделю, в среднем. Наиболее востребованными разновидностями стали гастрономические туры, йога-туры, фитнес-туры, треккинг-туры, экспедиции и горные восхождения, а также фото-туры.

В пятерку самых популярных авторских туров России вошли Краснодарский край, Крым, Алатйский край и Республика Алтай, Байкал (Иркутская область и Бурятия), Карелия, Красноярский край и Республики Северного Кавказа.

Рейтинг представлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.