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Туристы нашли интересные авторские туры на Алтае и Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олеся Чистякова

Достопримечательности Республики Алтай и Алтайского края, а также озеро Байкал вошли в число самых популярных маршрутов и направлений России для авторских туров, путешествий и экскурсий в 2020 году.

Рейтинг составил туристический портал ТурСтат. Уточняется, что авторский тур — это тур и путешествие с трэвел-экспертом в небольшой группе от пяти до 10-15 человек. Этот вид отдыха становится все более популярным. Авторские туры в России выбирают более одного миллиона человек в год.

За авторский тур туристы платят от 60 до 100 тысяч рублей на двоих на неделю, в среднем. Наиболее востребованными разновидностями стали гастрономические туры, йога-туры, фитнес-туры, треккинг-туры, экспедиции и горные восхождения, а также фото-туры.

В пятерку самых популярных авторских туров России вошли Краснодарский край, Крым, Алатйский край и Республика Алтай, Байкал (Иркутская область и Бурятия), Карелия, Красноярский край и Республики Северного Кавказа.

Рейтинг представлен по результатам анализа рынка авторских туров и предложений отдыха.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.