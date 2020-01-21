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Российские радары засекли «невидимые» F-35

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Радиолокационная станция «Контейнер» засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения украинского авиалайнера, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35», — сказал министр, уточнив при этом, данная информация требует проверки, передает «Российская газета».

Примечательно, что истребители F-35 позиционируются, как «невидимые». Эксперты полагают, что обнаружить и идентифицировать на таком расстоянии подобные объекты способна только российская станция 29Б6 «Контейнер».

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Обычные станции сопровождают самолет на удалении до 400 километров, тогда как «Контейнер» видит его на удалении в две тысячи километров. Испытания «Контейнера» завершились в прошлом году, 1 декабря 2019 года первую станцию поставили на боевое дежурство.

Высокие характеристики РЛС обеспечиваются особой конструкцией. В частности, передающая антенна комплекса имеет длину 440 метров. Станция позволяет заблаговременно засекать все потенциально опасные объекты над территорией Европы и Ближнего Востока.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами стали 176 человек, в том числе 11 украинских граждан. Авиалайнер был ошибочно сбит иранскими военными из комплекса ПВО.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

Gunja

ПФР в восторге - пенсионеров стало меньше!

volmen

Остается уповать на Бога, хотя наш Патриарх с ВВП наверное и тут договорились.

s41733

Кто бы сомневался !!! Что кучка упырей капиталистов будет приносить пользу обществу за даром.

Gunja

Говорите честно, не предложил а решил сменить генпрокурора!