Таможня задержала радиоактивную машину из Японии

Таможенники впервые за последние три года обнаружили радиоактивный автомобиль на борту прибывшего из Японии судна, сообщила пресс-служба таможни.

Автомобиль Toyota Prius Hybrid был загрязнен бета-активными радионуклидами. Радиационно опасный товар подлежит обратному вывозу в Японию.

После аварии на атомной станции Фукусима-1 на Дальний Восток начали поступать «фонящие» автомобили. С апреля 2011 по июнь 2017 года были задержаны 875 подобных машин.

«За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — говорится в сообщении таможни.