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Новосибирец создал программу для сокращения расходов ТЭЦ на топливо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ученый факультета энергетики (ФЭН) университета Денис Синельников разработал программу, которая позволяет увеличить время службы трубопроводов, эффективность тепловых электростанций и сэкономить около 16 тысяч тонн условного топлива в год на одной ТЭЦ, сообщает пресс-служба вуза.

Автору разработки удалось на примере Новосибирской ТЭЦ-2 доказать, что правильное распределение нагрузок между агрегатами ТЭЦ позволяет увеличить эффективность в выработке тепла. Главное преимущество разработанной «методики зонирования» и программы — экономия топлива около 16 тысяч тонн на одной ТЭЦ в год и увеличение срока службы трубопроводов.

Система самостоятельно производит расчеты, оценивает параметры и выводит показатели, позволяющие экономить ресурсы за счет изменения параметров работы энергетического оборудования. Для функционирования системы необходимо только ввести в таблицу программы текущие показатели работы систем производства электроэнергии и тепла.

После чего программно-аппаратный комплекс при помощи математических алгоритмов и заложенных показателей среднесуточной температуры региона подберет эффективные параметры для зон регулирования ТЭЦ. Отклонение параметров от номинальных значений может составлять 5—10 %.

Основным фактором возникновения коррозии трубопроводов является температура горячей воды и ее химический состав. Чем выше температура, тем больше скорость распространения коррозии внутри труб. С повышением температуры воды от 50 до 75°С происходит интенсивное выделение из воды кислорода, и скорость коррозии возрастает примерно на 35%.

«Методика и программа расчета позволяют произвести анализ режимов работы оборудования, задействованного в производстве электроэнергии и теплоты, а также косвенно произвести анализ возникновения повреждений на коммуникациях, но все-таки на сегодняшний день главная причина этих аварий — не чрезмерные нагрузки и распространение коррозии внутри труб, а пришедшие в негодность трубопроводы, которые просто необходимо поменять», — рассказал Синельников.

Исследования и работа над программой велись четыре года. Сегодня программно-аппаратный комплекс запатентован. В планах молодого ученого расширить зону исследования внутри программы и рассмотреть систему теплоснабжения от центрального источника тепла (ТЭЦ) до потребителя.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.