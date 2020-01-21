Новосибирец создал программу для сокращения расходов ТЭЦ на топливо

Ученый факультета энергетики (ФЭН) университета Денис Синельников разработал программу, которая позволяет увеличить время службы трубопроводов, эффективность тепловых электростанций и сэкономить около 16 тысяч тонн условного топлива в год на одной ТЭЦ, сообщает пресс-служба вуза.

Автору разработки удалось на примере Новосибирской ТЭЦ-2 доказать, что правильное распределение нагрузок между агрегатами ТЭЦ позволяет увеличить эффективность в выработке тепла. Главное преимущество разработанной «методики зонирования» и программы — экономия топлива около 16 тысяч тонн на одной ТЭЦ в год и увеличение срока службы трубопроводов.



Система самостоятельно производит расчеты, оценивает параметры и выводит показатели, позволяющие экономить ресурсы за счет изменения параметров работы энергетического оборудования. Для функционирования системы необходимо только ввести в таблицу программы текущие показатели работы систем производства электроэнергии и тепла.

После чего программно-аппаратный комплекс при помощи математических алгоритмов и заложенных показателей среднесуточной температуры региона подберет эффективные параметры для зон регулирования ТЭЦ. Отклонение параметров от номинальных значений может составлять 5—10 %.

Основным фактором возникновения коррозии трубопроводов является температура горячей воды и ее химический состав. Чем выше температура, тем больше скорость распространения коррозии внутри труб. С повышением температуры воды от 50 до 75°С происходит интенсивное выделение из воды кислорода, и скорость коррозии возрастает примерно на 35%.



«Методика и программа расчета позволяют произвести анализ режимов работы оборудования, задействованного в производстве электроэнергии и теплоты, а также косвенно произвести анализ возникновения повреждений на коммуникациях, но все-таки на сегодняшний день главная причина этих аварий — не чрезмерные нагрузки и распространение коррозии внутри труб, а пришедшие в негодность трубопроводы, которые просто необходимо поменять», — рассказал Синельников.



Исследования и работа над программой велись четыре года. Сегодня программно-аппаратный комплекс запатентован. В планах молодого ученого расширить зону исследования внутри программы и рассмотреть систему теплоснабжения от центрального источника тепла (ТЭЦ) до потребителя.