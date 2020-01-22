Фильм дня: «Шоу Трумана» с Джимом Керри

«Шоу Трумана» Питера Уира повествует о герое, сценарий жизни которого прописан режиссером, а все, что его окружает — сплошные декорации и актеры.

Труман — обычный парень, который живет со своей женой, каждый день ходит на работу, дружит с соседями и имеет небольшие конфликты на работе. Несмотря на внешний лоск происходящего, герой чувствует, что что-то в его жизни не так. Кроме всего прочего он грезит отправиться в путешествие на остров Фиджи, где живет его студенческая любовь, с которой его насильно разлучили.

Фильм с первых кадров дает понять зрителю, что в жизни героя все нереально, это показано в титрах к картине, когда о Трумане говорят не как о человеке, а как об участнике телешоу. Весь фильм вызывает сомнение в реальности мира вообще.

Главную роль в драматической комедии сыграл Джим Керри, он сумел доказать, что ему по плечу не только образы сумасшедшего парня, но и серьезные персонажи. Со своей задачей Керри блестяще справился, передав всю глубину человеческого стремления узнать истину.

Хоть фильм был выпущен в 1998 году, его сюжет актуален и по сей день. «Шоу Трумана» прекрасный пример киноистории, которая заставляет задуматься о смысле жизни, и важности выходить за рамки прописанного кем-то сценария.