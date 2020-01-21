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Раскрыт популярный способ воровства денег с карт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самый популярный способ воровства денег со счетов россиян заключается в использовании фотографий банковских карт, которые их владельцы пересылают друг другу в мессенджерах, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо — это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

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По словам эксперта, легче всего в интернете найти именно номера пластиковых карт, тогда как добыть ПИН-коды и CVC-коды намного сложнее. Однако даже номера пластиковой карты нередко достаточно, чтобы с помощью социальной инженерии добыть остальную информацию.

Для этого злоумышленник узнает фамилию, отчество и номер телефона человека — при этом на фотографии карты уже указаны имя и фамилия, а номер зачастую можно найти в соцсетях. После этого мошенник звонит гражданину и представляется сотрудником банка.

Чтобы завоевать доверие, он называет точный номер карты, после чего узнает всю остальную информацию, необходимую для снятия денег со счета. По данным Сбербанка, за 2019 год почти 2,5 миллиона россиян пожаловались на подобное мошенничество.

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physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.