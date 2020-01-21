Педагогическую тайну предложили ввести в России

Специалисты предложили ввести в России понятие педагогической тайны, когда учителям и воспитателям нельзя будет разглашать диагнозы и особенности развития детей. Инициативу выдвинула рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства в РФ.

Педагогическая тайна может быть аналогична врачебной и заключаться в запрете для воспитателей и учителей разглашать информацию о диагнозе или особенностях развития ребенка без согласия родителей, считает руководитель группы-инициатора «Здоровый ребенок», главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева.

Учитель должен знать об особенностях ребенка, это поможет установить с ним контакт, а при необходимости оказать помощь или вызвать врача, пишут «Известия» со ссылкой на Батышеву. Но сейчас родители опасаются говорить педагогу об особенностях здоровья малыша, так как считают, что учитель может некорректно воспользоваться ею.

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Известны случаи, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди самих педагогов. Это влекло за собой большое количество психологических проблем, как для самого ребенка, так и для его родителей, пояснила Батышева.

Семейные секреты также должны относиться к педагогической тайне. Например, информация об усыновлении, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Запрет на разглашении личной информации детей закреплена в большинстве кодексов этики педагогов в европейских странах, указал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

«За нарушение, как правило, увольняют и лишают возможности дальше вести педагогическую работу. Если проступок сочтут незначительным, лишение может быть временным — на год-два», — резюмировал Комков.