Правительство одобрило инициативу о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому домашних животных будут ставить на учет и чипировать, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

«Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечет невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных», — цитируют «Известия» представителя Минсельхоза России.

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Маркирование — нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации. Чипировать будут кошек и собак, мелкий и крупный рогатый скот, пушных зверей домашнюю птицу, свиней, верблюдов, оленей, лошадей, ослов, мулов и лошаков.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева сказала, что нижняя палата парламента готова рассмотреть законопроект, как только он будет внесен.

«Учет животных в России сегодня очень нужен. Есть опасные породы собак, есть дикие животные, которые могут распространять всевозможные инфекции. Поэтому прежде всего этот закон — о людях», — отметила парламентарий.