«Ревизорро» выйдет с новой ведущей

Новый сезон программы «Ревизорро» выйдет 26 января на канале «Пятница», ведущей станет бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас, сообщила во вторник пресс-служба канала.

«Каждый раз, заходя на кухню какого-либо заведения, я с ужасом думаю о том, что нас ждет на этот раз. Но я сама взвалила на себя эту ответственность. Для меня это миссия справедливости. Мне нравится быть ведущей. Я хочу крушить, вершить, сносить, добиваться», — рассказала Милас о своей роли в программе.

Объектами проверок нового «Ревизорро» станут в первую очередь заведения, которые ранее не удалось проверить Елене Летучей. Это те места, из которых с кулаками выгоняли съемочную группу, угрожая при этом расправой.

Программа «Ревизорро» выходит на канале «Пятница!» с 2014 года. В первых сезонах место ведущей занимала Елена Летучая, после скандального ухода телеведущей ее место занимали в разных сезонах Ольга Романовская, Настасья Самбурская, Ида Галич.