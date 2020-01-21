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«Ревизорро» выйдет с новой ведущей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой канала «Пятница!»

Новый сезон программы «Ревизорро» выйдет 26 января на канале «Пятница», ведущей станет бывшая участница реалити-шоу «Пацанки» Ксения Милас, сообщила во вторник пресс-служба канала.

«Каждый раз, заходя на кухню какого-либо заведения, я с ужасом думаю о том, что нас ждет на этот раз. Но я сама взвалила на себя эту ответственность. Для меня это миссия справедливости. Мне нравится быть ведущей. Я хочу крушить, вершить, сносить, добиваться», — рассказала Милас о своей роли в программе.

Объектами проверок нового «Ревизорро» станут в первую очередь заведения, которые ранее не удалось проверить Елене Летучей. Это те места, из которых с кулаками выгоняли съемочную группу, угрожая при этом расправой.

Программа «Ревизорро» выходит на канале «Пятница!» с 2014 года. В первых сезонах место ведущей занимала Елена Летучая, после скандального ухода телеведущей ее место занимали в разных сезонах Ольга Романовская, Настасья Самбурская, Ида Галич.

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Топ комментариев

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...

Иркут 69

В этом и весь цимес. Предлагается голосовать за весь пакет чохом и даже назначены сроки. Неизвестным...

Danilon

Но приму участие в голосовании обязательно ! Хотя бы какой-нибудь орган в бумажке нарисую как обычно.