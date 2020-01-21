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Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11 человек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Томской области

Пожар в деревянном доме в поселке Причулымский Томской области унес жизни 11 человек, сообщает пресс-служба регионально управления МЧС, данные о погибших предварительные, их личности еще не установлены.

Деревянный одноэтажный дом в Причулымском загорелся в ночь на 21 января, двое человек успели эвакуироваться самостоятельно. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.

По факту гибели 11 человек, которые по предварительной информации жители КНР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).


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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...