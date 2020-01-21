Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11 человек

Пожар в деревянном доме в поселке Причулымский Томской области унес жизни 11 человек, сообщает пресс-служба регионально управления МЧС, данные о погибших предварительные, их личности еще не установлены.

Деревянный одноэтажный дом в Причулымском загорелся в ночь на 21 января, двое человек успели эвакуироваться самостоятельно. Площадь пожара составила 208 квадратных метров.

По факту гибели 11 человек, которые по предварительной информации жители КНР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).