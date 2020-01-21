Девять сотрудников пилорамы погибли на пожаре под Томском

Девять человек погибли во вторник во время пожара в деревянном здании в Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Во вторник в 04.05 по местному времени (01.05 мск) загорелось одноэтажное деревянное здание в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. На момент прибытия первого подразделения пожарных строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

«Итого по состоянию на 10.10 обнаружены тела девятерых человек. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на пилораме, на которой работали и жили выходцы из Средней Азии, сообщил сотрудник районной единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) изданию «РИА Томск». На месте работают не только пожарные, но и следователи, которые выясняют причину возгорания.