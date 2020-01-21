НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Иран раскрыл подробности ракетной атаки на украинский Boeing

Источник:
РИА Новости
327 0
Фото: © SpaceX

Организация гражданской авиации Ирана в своем отчете сообщила, что самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1».

Две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух» были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся, приводит РИА Новости содержание отчета.

Согласно документу, самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени (05.42 мск), связь с Boeing была потеряна, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи метров). Лайнер пропал с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радаров первичного наблюдения — приблизительно в 6.18.

По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, «вероятно», продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего исчез с радаров приблизительно в 6.18.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПодсчитан шанс погибнуть в самолете

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 находившихся на борту человек

Спустя несколько дней иранские военные признали, что случайно сбили украинский Boeing, который был принят за «вражескую» крылатую ракету. При этом в Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Еще по теме
Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11 человек
Девять сотрудников пилорамы погибли на пожаре под Томском
Кузбасская чиновница скончалась в ночном клубе
Похоронный дом сгорел в Новосибирске
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
•
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров
•
Озвучена максимальная стоимость «красивых» номеров
•
Иран раскрыл подробности ракетной атаки на украинский Boeing
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
Как это работает
•
Тариф «Игровой»: в чем преимущества?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11 человек
Сибирь 21.01.2020 12:23
Льготная ипотека в Бурятии грозит ростом цен на жилье
Сибирь 21.01.2020 10:58
Снегоболотоходы впервые получат военные в Хакасии
Сибирь 21.01.2020 10:46
Девять сотрудников пилорамы погибли на пожаре под Томском
Сибирь 21.01.2020 10:36
Самое популярное
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
15366
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
11106
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
6942
Сериал «Ученица Мессинга»: мистическая история на реальных событиях
5380
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
•
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров
•
Озвучена максимальная стоимость «красивых» номеров
•
Иран раскрыл подробности ракетной атаки на украинский Boeing
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Чем игропром порадует геймеров в 2020 году
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
Сибирь
•
Число погибших на пожаре в Томской области выросло до 11 человек
•
Льготная ипотека в Бурятии грозит ростом цен на жилье
•
Снегоболотоходы впервые получат военные в Хакасии
•
Девять сотрудников пилорамы погибли на пожаре под Томском
•
Кассир АЗС в Иркутске инсценировала вооруженный грабеж. ВИДЕО
•
Детскую федерацию по борьбе хуреш создали в Туве
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
84
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
49
Запад заподозрил Путина в попытке остаться навсегда
39
Топ комментариев

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...