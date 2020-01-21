Кассир АЗС в Иркутске инсценировала вооруженный грабеж. ВИДЕО

Кассир одной из АЗС вместе со своим знакомым инсценировали вооруженное ограбление. Но как только мужчину задержали, он тут же рассказал о роли своей подруги в преступлении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В полицию позвонили инкассаторы, приехавшие на АЗС. Они нашли оператора-кассира в подсобном помещении со связанными руками и следами побоев. Женщина объяснила, что незадолго до их приезда, на станцию ворвался преступник, вооруженный пистолетом. Угрожая он забрал из сейфа денежные средства, а также системный блок с записями камер видеонаблюдения АЗС.

Полицейские задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя, и нашли у него похищенные деньги и системный блок, который он намеревался уничтожить. Подозреваемый рассказал полиции, что нападение он спланировал вместе с кассиром.

Женщина в день «ограбления» дождалась, пока в кассе накопится большая сумма и подала знак налетчику. А для того, чтобы он зашел в помещение без препятствий, предполагаемая соучастница оставила вход для персонала открытым. Налетчик забрал деньги, ударил сообщницу рукояткой пистолета по голове и скрылся с места происшествия.

Мужчина заключен под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.