Детскую федерацию по борьбе хуреш создали в Туве

Детская федерация по национальной борьбе хуреш появилась в Республике Тыва, первый международный турнир пройдет в феврале, сообщил на странице «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол.

«Могу смело сказать о рождении детской федерации хуреша, которую возглавит известный борец, Арзылан моге Седен-Очур Кара-Сал. А первое мероприятие федерации пройдет уже 15 феврал, когда будет отмечаться очередная годовщина вывода войск из Афганистана. Обычно к этой патриотической дате мы традиционно привязывали турнир по вольной борьбе среди мальчишек, но в этом году впервые пройдут еще и соревнования по детскому хурешу», — написал Кара-оол.

По его словам, турнир будет международным, его гостем станет именитый чаан (слон) моге Монголии Дамиран Бумбаяр, который привезет юных борцов, в том числе новоиспечённого чемпиона Авырга среди детей Монголии.

Хуреш — борьба по системе с выбыванием. Победитель в последней паре считается абсолютным. Борцы стараются сдвинуть друг друга с места, оторвать от земли. Чтобы победить, нужно бросить соперника на землю или сделать так, чтобы он коснулся земли коленом.

Спортивный костюм борцов состоит их легких трусов и рубашки оригинального покроя, имеющей рукава, соединенные узкой полоской материи на спине. На ногах — мягкая национальная обувь.