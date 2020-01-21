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Детскую федерацию по борьбе хуреш создали в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Тыва

Детская федерация по национальной борьбе хуреш появилась в Республике Тыва, первый международный турнир пройдет в феврале, сообщил на странице «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол.

«Могу смело сказать о рождении детской федерации хуреша, которую возглавит известный борец, Арзылан моге Седен-Очур Кара-Сал. А первое мероприятие федерации пройдет уже 15 феврал, когда будет отмечаться очередная годовщина вывода войск из Афганистана. Обычно к этой патриотической дате мы традиционно привязывали турнир по вольной борьбе среди мальчишек, но в этом году впервые пройдут еще и соревнования по детскому хурешу», — написал Кара-оол.

По его словам, турнир будет международным, его гостем станет именитый чаан (слон) моге Монголии Дамиран Бумбаяр, который привезет юных борцов, в том числе новоиспечённого чемпиона Авырга среди детей Монголии.

Хуреш — борьба по системе с выбыванием. Победитель в последней паре считается абсолютным. Борцы стараются сдвинуть друг друга с места, оторвать от земли. Чтобы победить, нужно бросить соперника на землю или сделать так, чтобы он коснулся земли коленом.

Спортивный костюм борцов состоит их легких трусов и рубашки оригинального покроя, имеющей рукава, соединенные узкой полоской материи на спине. На ногах — мягкая национальная обувь.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...