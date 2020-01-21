Кузбасская чиновница скончалась в ночном клубе

Начальник управления Минюста России в Кузбассе Лилия Серебренникова скоропостижно скончалась. Смерть наступила в одном из ночных клубов Кемерова.

«Скоропостижно ушла из жизни Лилия Ивановна Серебренникова, начальник Управления Минюста России по Кемеровской области — Кузбассу», — цитирует ТАСС сообщение на официальном сайте Минюста по региону. В настоящий момент эта страница недоступна.

Серебренникова скончалась в минувшую пятницу в одном из ночных клубов Кемерова. Женщине стало плохо, она вышла на крыльцо и потеряла сознание, приводит издание Vse42 слова очевидцев.

Серебренниковой было 55 лет. Она работала в органах юстиции региона с 1998 года, на должность начальника управления Министерства юстиции РФ по Кемеровской области была назначена в 2017 году.