Похоронный дом сгорел в Новосибирске

Похоронный дом «Некрополь» загорелся в Новосибирске в ночь с понедельника на вторник, пожарные оперативно справились с огнем, но весь магазин сгорел, сообщил во вторник Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар произошел в магазине похоронных услуг (Фрунзе, 67/1). Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, павильон сгорел полностью. Причины случившегося устанавливаются.

Жители близлежащих домов в социальных сетях пожаловались на едкий запах дыма и рассказали, что в районе пожара было очень сильное задымление. Также на время тушения пожара в центре были перекрыто движение.

Организация, располагавшаяся в здании, занимался проведением всего ритуала похорон, продавала гробы, венки, урны для праха и другие товары. Все это также сгорело.