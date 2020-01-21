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Похоронный дом сгорел в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Похоронный дом «Некрополь» загорелся в Новосибирске в ночь с понедельника на вторник, пожарные оперативно справились с огнем, но весь магазин сгорел, сообщил во вторник Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Пожар произошел в магазине похоронных услуг (Фрунзе, 67/1). Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, павильон сгорел полностью. Причины случившегося устанавливаются. 



Жители близлежащих домов в социальных сетях пожаловались на едкий запах дыма и рассказали, что в районе пожара было очень сильное задымление. Также на время тушения пожара в центре были перекрыто движение.

Организация, располагавшаяся в здании, занимался проведением всего ритуала похорон, продавала гробы, венки, урны для праха и другие товары. Все это также сгорело.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...