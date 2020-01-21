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Белый дом посчитал импичмент Трампа нарушением конституции

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Юристы президента США Дональда Трампа направила в Сенат 171-страничный меморандум с аргументацией против выдвинутых обвинений и процесса импичмента, который в настоящее время передается на рассмотрение верховной палате парламента.

«Сами статьи — и сфальсифицированный процесс, который привел к этому — являются наглым политическим шагом демократов палаты представителей, который должен быть отвергнут», — говорится в меморандуме.

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Отмечается, что проводимый демократами процесс является «опасным нарушением конституции, которое сенат должен незамедлительно и решительно осудить». Кроме этого, статьи импичмента в документе называются «оскорблением Конституции и демократических институтов" США».

Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что глава государства задерживал военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского услуги в виде расследования против Джо Байдена и его сына.

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

great_america

Похоже очередной спектакль. Что бы создать видимость легитимности.

Danilon

Я уже даже знаю результат голосования ...