Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ»,— сказал Песков, уточнив, что представителями президента в Госдуме при рассмотрении законопроекта будут представители конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

В пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте парламента, отмечается, что он подготовлен на основе предложений рабочей группы. В частности, документ предусматривает дополнительные ограничения для участников будущих президентских выборов.

Так, вводится ограничение общего числа президентских сроков до двух, запрет избираться в президенты лицам, когда-либо имевшим гражданство другого государства или вид на жительство в другой стране, либо постоянно проживающим на территории России менее 25 лет подряд.



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Ограничения предлагается установить и для других высокопоставленных должностных лиц — губернаторов, депутатов Госдумы, сенаторов, министров. Им будет запрещено иметь гражданство других стран или вид на жительство в них.

Госдуме предлагается дать право утверждать премьер-министра, вице-премьеров и министров, а Совету Федерации — согласовывать кандидатуры руководителей силовых органов и прокуроров и снимать с должности по представлению президента судей.

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. При этом российский лидер отметил, что считает необходимым провести по всему пакету предложенных ими поправок в Конституцию голосование граждан страны.