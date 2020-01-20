НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Исчезновение Кадырова переполошило Чечню

Источник:
Sibnet.ru
379 3
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Жители Чечни активно обсуждают недельное отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова, которое ранее объяснили «лечением» политика.

Так, отмечается, что Кадырова не было в Москве, когда президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию. Все предыдущие годы лидер Чечни присутствовал на таком важном событии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКадыров согласился отдать жизнь за Россию

Кроме того, руководитель Чечни отсутствовал на пятничной молитве в республике, хотя местные телеканалы всегда показывали его вместе с окружением, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на местных политологов.

Последний короткий видеоролик, снятый Кадыровым, был опубликован в Instagram-аккаунте online_chechnya. На кадрах запечатлен иллюминатор самолета во время ночного полета. Голос говорит за кадром: «Салам алейкум. Если что, мы на месте».

Кадыров 15 января объявил о своей временной нетрудоспособности и передал полномочия правительства Муслиму Хучиеву. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что руководитель республики проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.

Еще по теме
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
Кремль прокомментировал изменение Конституции
Путин предложил сменить генпрокурора
Активность НАТО в Арктике встревожила МИД России
смотреть все
Политика #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
•
Исчезновение Кадырова переполошило Чечню
•
США оценили российский беспилотный бомбардировщик
•
Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Как это работает
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Жар или озноб: почему холод переносят по-разному?
•
Тайный синоптик-самоучка делает самые точные прогнозы
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Взорвавшийся» на алтайской реке лед шокировал жителей
Сибирь 20.01.2020 19:22
Алтайское село признали самым необычным для туристов
Сибирь 20.01.2020 19:02
Дело «вора в законе» из Забайкалья направили в суд
Сибирь 20.01.2020 18:47
Financial Times написал о чарующей долине фрирайда на Байкале
Сибирь 20.01.2020 17:24
Самое популярное
Самолеты из Новосибирска в Барнаул и Кемерово летали полупустыми
14819
Девочку в Кузбассе подбросила семья многодетных военных
6656
Жительница Новосибирска выпала из окна после смерти дочери
4900
«Эксклюзивные» кадры: отставка правительства взорвала соцсети
4457
Обсуждение (3)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин внес в Госдуму законопроект об изменении Конституции
•
Исчезновение Кадырова переполошило Чечню
•
США оценили российский беспилотный бомбардировщик
•
Подготовлены правила продажи «красивых» автономеров
Подробности
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Отдых в Белокурихе: какие есть акции и бонусы
•
Крещение на зоне: через купель на свободу
•
Почему новый «Кукурузник» не взлетит. ИНТЕРВЬЮ
Сибирь
•
«Взорвавшийся» на алтайской реке лед шокировал жителей
•
Алтайское село признали самым необычным для туристов
•
Дело «вора в законе» из Забайкалья направили в суд
•
Financial Times написал о чарующей долине фрирайда на Байкале
•
Ростехнадзор выяснил причину загадочной гибели рабочих «Норникеля»
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин отказался от «бессрочного правления»
84
Президент созвал рабочую группу по изменению Конституции
62
Мишустин пообещал «перестройку правительства»
58
России предсказали курс 200 рублей за доллар
53
Путин назвал выступающих против поддержки рождаемости «уродами»
49
Топ комментариев

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...