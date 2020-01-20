Исчезновение Кадырова переполошило Чечню

Жители Чечни активно обсуждают недельное отсутствие главы Чечни Рамзана Кадырова, которое ранее объяснили «лечением» политика.
Так, отмечается, что Кадырова не было в Москве, когда
президент России Владимир Путин оглашал послание Федеральному собранию. Все
предыдущие годы лидер Чечни присутствовал на таком важном событии.
Кроме того, руководитель Чечни отсутствовал на пятничной молитве в республике, хотя местные телеканалы всегда показывали его вместе с окружением, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на местных политологов.
Последний короткий видеоролик, снятый Кадыровым, был опубликован в Instagram-аккаунте online_chechnya. На кадрах запечатлен иллюминатор самолета во время ночного полета. Голос говорит за кадром: «Салам алейкум. Если что, мы на месте».
Кадыров 15 января объявил о своей временной нетрудоспособности и передал полномочия правительства Муслиму Хучиеву. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов объяснил, что руководитель республики проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.