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Дело «вора в законе» из Забайкалья направили в суд

Источник:
Sibnet.ru
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Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества Георгия Углавы, известного как «вор в законе» Тахи, направили в суд. Объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов, сообщила пресс-служба краевого МВД.

УМВД Забайкалья завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Углавы и руководителей структурных подразделений, входящих в его организацию. В начале 2000-х годов ряд «воров в законе», в том числе Тахи, решили устроить передел сфер влияния и подчинить себе другие ОПГ. Углава «контролировал» преступность в Забайкалье.

На протяжении десятилетия под покровительством Тахи в регионе совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Практически в каждом районе действовали структурные подразделения преступного сообщества, которые он возглавлял.

Участники созданной им организации занимались хищениями автомашин, а затем их возвратом за выкуп, вымогательствами денежных средств и имущества. В одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 миллионов рублей. Потерпевшие были вынуждены передать злоумышленникам квартиру и дорогостоящие земельные участки.

Углаву задержали в Москве читинские оперативники в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального УМВД задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе, так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.

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В ходе предварительного расследования сотрудники полиции провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям. Расследование дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.

В настоящее время уголовное дело в отношении Георгия Углавы и 10 его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения. Это первое дело в России, направленное в суд с обвинительным заключением по части 4 статьи 210 УК РФ (организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии).

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Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...